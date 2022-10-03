У берегов Пхохана проводятся учения по ведению минной войны

C 4 по 12 октября в море близ берегов Пхохана провинции Кёнсан-Пукто проходят международные учения по постановке минных заграждений и преодолению минной опасности. В них принимают участие ВМС десяти стран, в том числе РК, США, Великобритания, Новая-Зеландия, Канада, Австралия, Бельгия, Сингапур, Италия, Турция. Цель учений состоит в повышении возможностей сторон по совместному ведению минной войны и в отработке взаимодействия в акватории Корейского полуострова. От ВМС РК в манёврах принимают участие 8 кораблей, в том числе минный заградитель Нампхо и тральщик Намхэ, а также патрульный самолёт Р-3 и вертолёт UH-60. Также в учениях будут задействованы беспилотные подводные аппараты (UUV) США и Новой Зеландии, что позволит южнокорейским военным ознакомиться с наработками в данном сегменте.