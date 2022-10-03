В сентябре продажи Hyundai Group в США сократились

Photo : KBS News

В сентябре продажи электромобилей Hyundai Group в США значительно сократились. Так, в прошлом месяце на американском рынке было продано 1.306 машин модели IONIC 5 от Hyundai Motor. Это на 200 автомобилей меньше, чем в августе и более чем на 30% меньше, чем в июле. Показатели EV6 от Kia также снизились. Между тем, в годовом исчислении ситуация немного иная. В сравнении с сентябрём прошлого года продажи электромобилей Hyundai Group выросли на 28%. Представитель компании отметил, что общепринятым является сравнение уровня продаж в годовом исчислении, а не по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с разным количеством рабочих дней, выходными и другими факторами, которые меняются в разные месяцы. Между тем, в деловых кругах не сомневаются в отрицательном влиянии американского Акта об инфляции, который предусматривает субсидии для электромобилей, производимых в Северной Америке. Однако ожидается, что сопутствующие изменения ситуации на рынке будут происходить постепенно. На данный момент IONIC 5 и EV6 производятся в РК. Поэтому они не подпадают под программу субсидий американского правительства, что значительно снизит их ценовую конкурентоспособность. Hyundai Motor сможет стать объектом субсидирования только после 2025 года, когда будет завершено строительство завода компании в штате Джорджия. РК неоднократно призывала США не допустить дискриминации в отношении иностранных производителей электромобилей, работающих на американском рынке. Представители двух стран постоянно проводят консультации по этому вопросу. Ранее Рафаэль Уорнок, сенатор США от Джорджии, инициировал законопроект, откладывающий до 2026 года вступление в действие ряда пунктов Акта об инфляции. Законопроект касается компаний, которые готовятся запустить производство электромобилей в США. Вступление в силу пунктов о применении батарей американского производства и окончательной сборке автомобилей в США предлагается отложить до 2025 и до 2026 года соответственно.