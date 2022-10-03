В РК решают проблему нехватки такси

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В последнее время в РК наблюдается проблема острой нехватки такси в ночное время суток, что вызвано недостатком количества таксистов. Это связано с тем, что многие водители такси во время пика пандемии коронавируса ушли в сферу доставки, спрос на услуги которой резко вырос. По имеющимся данным, штат компаний-операторов такси сократился примерно на 30%. Для исправления ситуации правительство решило повысить надбавку за проезд на такси в ночное время с 3 тыс. до 5 тыс. вон (с 2.09 доллара до 3.49 доллара). Данная мера до конца года будет действовать в тестовом режиме в столичном регионе. Это решение направлено на улучшение условий работы водителей такси. В некоторых кругах звучала критика о том, что новая мера правительства ограничится увеличением дохода компаний-операторов. Но министр сухопутных территорий и транспорта Вон Хи Рён заявил, что правительство установило правила, согласно которым увеличенная сумма будет распределяться в пользу водителей. Также планируется отменить систему принудительных выходных для работников данного сектора, которая существовала 50 лет. В частности, в Сеуле, где проблема нехватки такси стоит наиболее остро, система будет отменена с этого месяца. Помимо этого, упрощается процедура найма на работу таксистов. Будет разрешено увеличение штата за счёт привлечения временных работников. Также в Сеуле в конце года временно будут увеличены часы работы маршрутных автобусов, а также расширен парк автобусов, работающих в ночное время. В дальнейшем будут рассмотрены и другие меры по разрешению проблемы нехватки такси.