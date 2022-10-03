Samsung Electronics представил план развития бизнеса на ближайшие годы

Photo : YONHAP News

Через пять лет южнокорейская компания Samsung Electronics планирует приступить к массовому производству полупроводников по нормам 1,4 нм техпроцесса. Об этом было заявлено 3 октября в ходе мероприятия Samsung Foundry Forum 2022, состоявшегося в Силиконовой долине в Калифорнии. Данный план был опубликован впервые. Продолжая развивать технологию GAA (Gate All Around), применяемую в производстве чипов, компания намерена в 2025 году выйти на использование 2-нм техпроцесса, а в 2027 году 1,4-нм техпроцесса. В июне Samsung Electronics впервые в мире запустила массовое производство 3-нм чипов (SF3E) с технологией GAA. Помимо этого, объявлена цель о повышении к 2027 году доли наименований товаров, исключающих мобильный сегмент, в общих продажах более, чем на 50%.