Дома престарелых вновь открыты для посещений

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4 октября возобновилось проведение очных встреч в домах престарелых и пансионатах длительного ухода. Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам объяснил это решение улучшением эпидемической ситуации в стране и высоким уровнем прохождения четвёртой вакцинации среди работников и пациентов вышеуказанных учреждений. Таким образом, любой желающий может встретиться со своими близкими в домах престарелых и пансионатах длительного ухода при условии получения отрицательного результата экспресс-теста перед посещением. Во время встречи необходимо в обязательном порядке использовать маски и воздерживаться от употребления пищи. Также пациентам разрешено на время покидать данные учреждения при условии получения четвёртой вакцины от COVID-19.