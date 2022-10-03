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Экономика

В Кояне состоится выставка индустрии красоты K-Beauty Expo Korea

Write: 2022-10-04 15:43:12Update: 2022-10-04 15:46:20

В Кояне состоится выставка индустрии красоты K-Beauty Expo Korea

Photo : YONHAP News

С 6 по 8 октября в РК состоится крупнейшая в стране выставка индустрии красоты K-Beauty Expo Korea. 14-е по счёту мероприятие будет проходить в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо. В нём примут участие 320 профильных компаний, которые представят свою продукцию и услуги, подготовив 400 стендов. В период пикового распространения коронавируса отечественные компании, занятые в сфере красоты, не имели широкого доступа к очным контактам с потенциальными клиентами. Поэтому в этот раз организаторы выставки уделили больше внимания этому моменту. В рамках мероприятия будут проходить консультации по вопросу экспорта с представителями 100 компаний из 32 стран. Среди них крупные торговые сети из Северной Америки, России, Индии, Польши и других стран.
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