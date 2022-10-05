Военные РК и США запустили четыре баллистических ракеты

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Военные РК и США осуществили запуск четырёх ракет класса «земля – земля» в направлении Восточного моря. Об этом 5 октября сообщили в Объединённом комитете начальников штабов. Были запущены по две баллистических ракеты Хёнму-2 и ATACMS, которые поразили условную цель. Данная меря является ответом на то, что 4 октября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, которая прошла через воздушное пространство Японии. Таким образом военные РК и США продемонстрировали возможность вычисления источника провокации и нанесения по нему удара. Одна ракета Хёнму-2 во время запуска упала на территории военной базы, откуда производился пуск. Военные сообщают об отсутствии пострадавших. Однако яркое зарево взрыва вызвало обеспокоенность местных жителей, многие из которых сообщили о пожаре в профильные муниципальные службы. Между тем, 4 октября во второй половине дня четыре истребителя F-15K южнокорейских ВВС и четыре истребителя F-16 американских ВВС провели совместный полёт, отработав атаку. F-15K поразили условную цель в Жёлтом море двумя ракетами «воздух-земля». Данные манёвры были проведены в рамках предупреждения в отношении Пхеньяна. Напомним, что 4 октября СК запустила в направлении Восточного моря баллистическую ракету средней дальности из района Мупхён-ри провинции Чагандо. Дальность её полёта составила 4.500 км. Примечательно, что ракета пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори, упав в Тихом океане. Максимальная высота полёта равняется 970 км. Максимальная скорость составила 17 Маха, что в 17 раз выше скорости звука. Военные полагают, что Север запустил ракету Хвасон-12.