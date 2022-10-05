Заместители глав МИД РК, США и Японии осудили ракетный запуск СК

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Заместители министров иностранных дел РК, США и Японии обсудили по телефону запуск баллистической ракеты средней дальности, произведённый накануне Пхеньяном. 4 октября помощник госсекретаря США Уэнди Шерман провела телефонный разговор с первым заместителем главы МИД РК Чо Хён Доном и замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори. Стороны раскритиковали испытательный ракетный запуск Северной Кореи, указав, что такие действия представляют угрозу для безопасности в регионе. Они также отметили, что запуск является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, подтвердив важность поддержания трёхстороннего сотрудничества в противодействии подобным запускам Севера. Также была достигнута договорённость о проведении трёхсторонней встречи в Токио в ближайшее время.