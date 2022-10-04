Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Рост потребительских цен составил в сентябре 5,6%

Write: 2022-10-05 09:31:03Update: 2022-10-05 14:24:21

Рост потребительских цен составил в сентябре 5,6%

Photo : YONHAP News

Рост потребительских цен в РК в сентябре составил 5,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило 5 октября Национальное статистическое управление. Рост инфляции продолжается с января этого года. В июне показатель превысил отметку в 6%, после чего в августе темпы роста замедлились. Мировые цены на нефть понизились, однако продукция сельского хозяйства, животноводства и рыбного промысла подорожала на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Тарифы на газ и электричество выросли на 14,6%. Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 16,6%, промышленных товаров на 6,7%. Представитель Национального статистического управления заявил, что незначительное сокращение инфляции связано с замедлением темпов роста цен на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию. По его словам, нужно наблюдать за тем, как решение альянса OPEC+ о сокращении объёмов добычи нефти скажется на стоимости нефтепродуктов.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >