Рост потребительских цен составил в сентябре 5,6%

Photo : YONHAP News

Рост потребительских цен в РК в сентябре составил 5,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило 5 октября Национальное статистическое управление. Рост инфляции продолжается с января этого года. В июне показатель превысил отметку в 6%, после чего в августе темпы роста замедлились. Мировые цены на нефть понизились, однако продукция сельского хозяйства, животноводства и рыбного промысла подорожала на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Тарифы на газ и электричество выросли на 14,6%. Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 16,6%, промышленных товаров на 6,7%. Представитель Национального статистического управления заявил, что незначительное сокращение инфляции связано с замедлением темпов роста цен на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию. По его словам, нужно наблюдать за тем, как решение альянса OPEC+ о сокращении объёмов добычи нефти скажется на стоимости нефтепродуктов.