В РК назначен новый министр здравоохранения и соцобеспечения

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4 октября президент РК Юн Сок Ёль назначил на пост министра здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хона, который ранее занимал должность первого заместителя главы данного ведомства. Ранее его кандидатура была одобрена Национальным собранием РК. Таким образом, Чо Гю Хон стал первым министром здравоохранения и соцобеспечения при администрации Юн Сок Ёля. Ранее на этот пост претендовали председатель комитета по информационной медицине при Корейской медицинской ассоциации Чон Хо Ён и экс-депутат Национального собрания Ким Сын Хи. Однако они оказались в центре ряда скандалов, в результате чего их кандидатуры были сняты. Должность министра здравоохранения и соцобеспечения оставалась вакантной после того, как в мае в отставку ушёл бывший глава этого ведомства Квон Док Чхоль.