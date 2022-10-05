Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Премьер-министр РК посетит Чили, Уругвай и Аргентину

Write: 2022-10-05 13:09:35Update: 2022-10-05 13:13:02

Премьер-министр РК посетит Чили, Уругвай и Аргентину

Photo : KBS News

Премьер-министр РК Хан Док Су посетит с 9 по 17 октября Чили, Уругвай и Аргентину. В ходе турне глава правительства проведёт встречи с лидерами этих стран, представив видение правительства Юн Сок Ёля о развитии сотрудничества со странами Центральной и Южной Америки с целью совместного процветания. Хан Док Су также обозначит готовность РК к успешному проведению Всемирной универсальной выставки World Expo-2030 для продвижения кандидатуры города Пусана в качестве места её открытия. В этом году исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений РК с 15-ю странами региона. Поездка Хан Док Су внесёт вклад в усиление позиций РК на мировой арене, став поводом к укреплению сотрудничества с государствами Центральной и Южной Америки, подчеркнули в канцелярии премьер-министра.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >