Продолжается приток прямых иностранных инвестиций в РК

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Объём прямых иностранных инвестиций в РК с первого по третий квартал этого года составил 21 млрд 520 млн долларов, что на 18,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в докладе министерства промышленности, торговли и энергетики, представленном 8 октября. Отметка в 20 млрд превышена впервые. В министерстве указывается на значительный объём иностранных инвестиций в сфере новейших технологий, включая сектор полупроводников, электромобилей и вторичных батарей. Также сообщается о серьёзном увеличении притока инвестиций в сфере производства. Подобная ситуация может быть связана с тем, что в рамках мер США по сдерживанию Китая часть инвестиционного потока, ранее предназначавшегося для КНР, теперь перенаправлена на РК. Также отмечается вклад усилий президента по привлечению инвестиций.