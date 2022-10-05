Президент РК заслушал план о развитии сельского хозяйства

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Президент РК Юн Сок Ёль посетил 5 октября «Инновационную долину умных ферм» в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто. Глава государства провёл очередное экстренное заседание по вопросам экономики, обсудив вопросы создания из сельского хозяйства отрасли будущего. В ходе заседания министр продовольствия, сельского, лесного хозяйства Чон Хван Гын представил пакет мер по инновационному развитию и стабилизации управления сельского хозяйства. Он предложил активно готовить молодые кадры, в частности оказывать им поддержку в открытии собственного дела, а также внедрять умные технологии в отрасль сельского хозяйства. Министерство намерено поэтапно увеличивать фонд системы поддержки сельского хозяйства в целях обеспечения стабильного дохода фермеров, оказывать поддержку в приобретении сырья, а также наладить систему обеспечения стабильной жизни фермеров.