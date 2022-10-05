В домах престарелых возобновили проведение очных встреч

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4 октября возобновилось проведение очных встреч в домах престарелых и пансионатах длительного ухода. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации в стране и высоким уровнем прохождения четвёртой вакцинации среди работников и пациентов вышеуказанных учреждений. Сейчас любой желающий может встретиться со своими родными и близкими при условии получения отрицательного результата экспресс-теста перед посещением. Пациентам, получившим четвёртую вакцину от COVID-19, разрешено на время покидать данные учреждения, в том числе с ночёвкой. В РК в настоящий момент наблюдается устойчивая тенденция замедления темпов распространения коронавируса. Однако с наступлением осени власти предупреждают об опасности сезонной эпидемии гриппа. Сообщается о большом количестве детей в возрасте младше 12 лет, больных гриппом. 5 октября в РК началась программа бесплатной вакцинации от гриппа детей и беременных женщин. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, она продлится до 30 апреля 2023 года. Прививку можно получить в государственных поликлиниках или в определённых медучреждениях. Вакцинация доступна в любом из этих объектов по всей стране независимо от места жительства. По состоянию на 16 сентября доля пациентов с подозрением на грипп составила 5,1 на 1 тыс. человек, обратившихся в медучреждения. При этом на начало эпидемии указывает отметка в 4,9. В этой связи власти впервые после начала пандемии коронавируса объявили предупреждение об эпидемии гриппа. На этом фоне эксперты выражают опасения о возможности твиндемии или одновременного всплеска двух пандемий – гриппа и ковида. Поэтому население призывают активно прививаться.