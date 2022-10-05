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Корея: Юг-Север

В Инчхоне проходит Конференция глав ассоциаций зарубежных корейцев

Write: 2022-10-05 15:26:42Update: 2022-10-05 16:28:20

В Инчхоне проходит Конференция глав ассоциаций зарубежных корейцев

5 октября в Инчхоне началась Конференция глав ассоциаций зарубежных корейцев. По сообщению Фонда зарубежных соотечественников, мероприятие приурочено к 120-летию переселения корейцев за рубеж и Дню зарубежных соотечественников, который отмечается 6 октября. В конференции принимают участие 333 представителя ассоциаций из 64 стран. 73 из них участвуют в мероприятии в онлайн режиме. На церемонии открытия с лекцией на тему «Кто мы и куда идём» выступили режиссёр Ли Чжин Ён, снявшая документальную ленту «Наследие радужной страны», и бывший мэр округа Гавайи Гарри Ким. В ходе конференции, которая продлится по 7 октября, участники обсудят вопросы, касающиеся корейских диаспор и укрепления связей по десяти регионам, в числе которых США, Европа, Канада, Азия и другие. Также будут представлены лучшие примеры организации работы корейских ассоциаций за рубежом.
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