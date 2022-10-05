Президент РК подчеркнул готовность по защите граждан

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Правительство РК обеспечит защиту жизни и безопасности народа, полагаясь на крепкий союз с США и сотрудничество в сфере безопасности между РК, США и Японией. Об этом 6 октября в ходе короткой встречи с журналистами заявил президент РК Юн Сок Ёль, комментируя очередной запуск баллистических ракет, проведённый КНДР. Глава государства напомнил, что 4 октября СК запустила баллистическую ракету большой дальности, которая пролетела 4,5 тыс. км. По его словам, потенциальной целью такой ракеты является стратегическое вооружение США на Гуаме, которое будет развёрнуто в РК в случае необходимости. Он также отметил, что 5 октября в 8 часов вечера атомный авианосец «Рональд Рейган» вернулся в территориальные воды РК в Восточном море, которые ранее покинул после окончания совместных с ВМС РК учений. Юн Сок Ёль указал на сложную международную обстановку в сфере безопасности, подчеркнув, что правительство стоит на страже жизни и безопасности народа. Между тем, утром 6 октября состоялось заседание Совета национальной безопасности при президенте. По его итогам было озвучено предупреждение КНДР о том, что её недружественные действия приведут к ещё более серьёзным мерам противодействия. Также было отмечено, что поведение Пхеньяна является вызовом мировому сообществу, который не должен остаться без ответа. Такая позиция связана с тем, что СК пошла на очередной ракетный запуск в то время, когда в СБ ООН обсуждались предыдущие испытательные запуски Севера. Вместе с тем, подчёркивается, что РК и США будут и дальше укреплять совместную обороноспособность, готовясь к возможным дополнительным недружественным действиям КНДР.