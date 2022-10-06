СБ ООН не принял заявление с осуждением КНДР

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Члены Совета Безопасности ООН обсудили 5 октября проблему международной реакции на ракетные пуски Пхеньяна. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с критикой в адрес России и Китая, которые оправдывают действия Пхеньяна и регулярно выступают против обновления режима санкций. По её словам, пассивная реакция Совбеза способствует новым провокациям со стороны Северной Кореи. В ходе заседания был представлен проект официального заявления для прессы с осуждением действий Пхеньяна. Большинство из постоянных членов Организации согласились с его содержанием. Представители РК и Японии выразили своё мнение, призвав к принятию соответствующих мер на уровне Совбеза. По словам заместителя постпреда России в ООН Анны Евстигнеевой, ракетные пуски КНДР являются ответом на эскалацию напряжённости на Корейском полуострове, вызванную совместными манёврами РК, США и Японии в Восточном море. В результате заявление с осуждением на уровне Совбеза на закрытом заседании принято не было. Девять государств-членов, включая США, в отдельном интервью подтвердили своё намерение осудить действия Пхеньяна. Между тем, 6 октября Северная Корея в очередной раз запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.