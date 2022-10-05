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Экономика

Валютные резервы РК сократились

Write: 2022-10-06 10:34:26Update: 2022-10-06 12:28:03

Валютные резервы РК сократились

Photo : YONHAP News

По данным Банка Кореи от 6 октября, валютные резервы страны по состоянию на конец сентября составили 416 млрд 770 млн долларов, за месяц сократившись на 19 млрд 660 млн долларов. Это самое значительное сокращение с октября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. В Банке Кореи пояснили, что такое резкое сокращение валютных резервов связано с мерами по смягчению волатильности на валютном рынке, снижением конвертации валют в связи с продолжающимся укреплением доллара США и сокращением депозитов в иностранной валюте в финансовых учреждениях. Между тем, в конце августа РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранной валюте, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков.
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