РК и Таиланд укрепляют сотрудничество

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В Бангкоке начался Форум экономического сотрудничества между РК и Таиландом. Мероприятие пройдёт в период с 6 по 7 октября в офлайн-формате. Об этом сообщает Корейская корпорация содействия торговле (KOTRA). Для участия приглашены 70 южнокорейских и 100 таиландских компаний. Стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества в новых условиях посткоронавирусной эпохи. Форум нацелен на содействие расширению экономического взаимодействия двух стран. В настоящий момент Таиланд прилагает усилия для развития сферы новейших технологий и отраслей будущего в целях обеспечения устойчивого роста экономики. В этом году исполняется 10 лет с момента установления сторонами отношений стратегического партнёрства. По мнению представителя Корейской корпорации содействия торговле Ким Тхэ Хо, пришло время повысить уровень двустороннего сотрудничества.