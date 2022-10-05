Большая часть беженцев из КНДР проживают в столичном регионе

6 октября министерство по делам воссоединения представило доклад, посвящённый северокорейским беженцам, проживающим в РК. Он был составлен на основе исследования, проведённого в период с 1 мая по 4 июля. Выяснилось, что из 29.880 северокорейских беженцев в возрасте старше 15 лет 52,9% являются выходцами из северокорейской провинции Хамгён-Пукто. На втором месте провинция Янгандо (17,9%), на третьем Хамгён-Намдо (8,9%). Выходцев из Пхеньяна и провинции Пхёнан-Пукто оказалось лишь 3,6% и 3% соответственно. Сообщается, что в настоящий момент 64,7% беженцев из КНДР проживают в столичном регионе. Среди причин, по которым северяне решили перебраться в РК, указываются жёсткая система контроля северокорейского режима, нехватка продовольствия, желание обеспечить потомству лучшие условия жизни, стремление заработать. 76,5% респондентов довольны жизнью в РК. В качестве причин этого указываются такие факторы, как свободная жизнь, доход, соответствующий вложенному труду, лучшее финансовое положение по сравнению с КНДР. Те, кто не удовлетворён жизнью на юге Корейского полуострова, объясняют это разлукой с семьей, очень высокой конкуренцией, дискриминацией и предрассудками относительно беженцев из СК. Также отмечается, что на женщин приходится 76% беженцев. При этом среди женщин уровень занятости и дохода значительно ниже, чем среди мужчин. Респонденты указали, что нуждаются в поддержке в вопросах трудоустройства, открытия своего дела, медицинского обслуживания, жилья и образования.