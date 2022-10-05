В РК проанализировали предпочтения молодых читателей

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В Национальной библиотеке РК провели исследование читательских предпочтений среди пользователей публичных библиотек в возрасте от 20 до 39 лет. Анализ данных по выдаче книг за последние три года показал, что наибольшей популярностью среди молодёжи пользуются романы. На них приходится 68% книг, наиболее часто запрашиваемых читателями в возрасте от 20 до 29 лет. В то же время читатели в возрасте от 30 до 39 лет помимо художественной литературы также часто берут в библиотеке книги по бизнесу и финансам, воспитанию детей, сборники эссе. Список самых популярных книг среди абонентов публичных библиотек в возрасте от 20 до 29 лет возглавил сборник научной фантастики «Если мы не можем двигаться со скоростью света» писателя Ким Чхо Опа, а среди читателей в возрасте от 30 до 39 лет – книга «Как тебе сказать» О Ын Ён и Чха Сан Ми.