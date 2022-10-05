РК сохраняет позиции в числе лидеров рынка аккумуляторов

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В период с января по август этого года общая ёмкость аккумуляторов, которые были установлены в электромобилях по всему миру, составила 287,6 ГВтч, что на 78,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них на китайского производителя CATL пришлись 102,2 ГВтч, компания является мировым лидером. Её доля на рынке выросла на 5,9% в годовом исчислении, составив 35,5%. А на втором месте - южнокоейская компания LG Energy Solution с долей в 13,7%. Её показатель вырос на 10% до 39,4 ГВтч. Подобные данные 6 октября озвучила исследовательская компания SNE Research. На третьем месте снова китайская компания BYD, увеличившая свою долю на 4,9% до 12,7%. Еще две южнокорейские компании SK On и Samsung SDI заняли пятое и шестое места соответственно. В SNE Research отмечается, что в связи с принятием Вашингтоном Акта об инфляции, который вынуждает иностранных автопроизводителей открывать производство в США, многие мировые автогиганты сосредоточатся на инвестициях в Северной Америке. Поэтому расстановка на рынке аккумуляторов может измениться после вступления акта в силу.