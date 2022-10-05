Korean Air и Airbus Helicopter создадут беспилотный вертолёт

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Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air сотрудничает с европейским объединением Airbus Helicopter в вопросе создания военного беспилотного вертолёта. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 5 октября в штаб-квартире Korean Air. В рамках проекта планируется создать на базе южнокорейских технологий патрульный беспилотный вертолёт для размещения на военных кораблях и беспилотный вертолёт для осуществления наблюдения в районе северо-западных островов РК. На основе партнёрства с Airbus Helicopter южнокорейская компания намерена стать лидером на отечественном рынке беспилотных вертолётов. В июне Korean Air открыла центр разработки беспилотников-невидимок следующего поколения. В августе Агентство оборонного развития РК выбрало эту компанию в качестве приоритетного кандидата на выполнение задачи по разработке стелс-беспилотников.