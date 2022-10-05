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Экономика

Нехватка полупроводников сказывается на автомобильном рынке РК

Write: 2022-10-06 14:38:07Update: 2022-10-06 14:39:08

Нехватка полупроводников сказывается на автомобильном рынке РК

Photo : YONHAP News

В РК наблюдается постепенное смягчение кризиса в поставках полупроводников. Однако последствия нехватки чипов на рынке автомобилей лишь усугубляются. По данным платформы Getcha, специализирующейся на информации об автомобильном рынке, в октябре время ожидания автомобиля после покупки заметно увеличилось. Это касается 26 из 30 моделей Hyundai Motor, Kia, Genesis. По состоянию на октябрь прошлого года среднее время ожидания автомобиля после оформления контракта на покупку составляло от 1 до 11 месяцев. Но сегодня показатель составляет от 2 до 30 месяцев. Особенно это касается наиболее популярных моделей и автомобилей с гибридным двигателем. Автопроизводители отмечают, что причина такой ситуации заключается в резком увеличении спроса на автомобили после начала пандемии коронавируса. 
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