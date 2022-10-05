Граждане РК поддерживают сотрудничество со странами Африки

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67,7% южнокорейцев согласны с необходимостью развития экономического сотрудничества со странами Африки. Примерно столько же считают положительным характер отношений между РК и государствами Африки. Такими стали опубликованные 6 октября результаты исследования, проведённого Южнокорейско-африканским фондом при МИД РК среди 3.200 граждан страны в период с 13 по 22 июля. Нынешний показатель на 20,3% выше, чем два года назад. Кроме того, 84,4% респондентов считают, что страны Африки имеют потенциал к развитию. Эта отметка выросла на 11,9%. Среди мер, которые по мнению участников опроса, правительство должно принять в рамках активизации двусторонних обменов – оказание поддержки частным компаниям в выходе на местные рынки, более широкое распространение среди населения информации об Африке, увеличение повышения уровня понимания, расширение поддержки по линии Официальной помощи в целях развития (ODA), подготовка специалистов по Африке. Между тем, по мнению респондентов, наиболее тесные отношения в регионе РК поддерживает с ЮАР. Далее следуют Египет, Гана, Кения, Марокко, Нигерия.