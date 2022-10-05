За пять лет ущерб от голосового фишинга в РК превысил 1 млрд долларов

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В период с 2017 по 2021 год в РК было зафиксировано 248 тыс. случаев ущерба, связанного с голосовым фишингом. Речь идёт о методе мошенничества в виде обмана людей по телефону с целью получения конфиденциальных сведений или денежных средств. Такие данные представлены министерством юстиции и Комитетом по финансовому контролю. Общая сумма ущерба составила 1 трлн 762,5 млрд вон (1 млрд 257 млн долларов). Эти средства были переведены на банковские счета мошенников. Однако в последнее время выросло количество случаев, когда преступники вымогают деньги наличными, обходя таким образом систему контроля финансовых и следственных органов. Поэтому реальный объём ущерба может значительно превышать официальные цифры. В РК действует закон о возмещении ущерба, вызванного мошенничеством в коммуникационной среде. Однако в указанный период жертвам мошенников было возмещено лишь 29,9% потерянных средств. Это связано с тем, что возмещение возможно только в случае, если счета, задействованные в махинациях, удаётся заблокировать до снятия средств. Но чаще всего факт мошенничества вскрывается гораздо позже.