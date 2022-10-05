В США подготовят правила выдачи льгот производителям электромобилей

Министерство финансов США официально приступило к процедуре разработки подробных правил предоставления субсидий и налоговых льгот в рамках Акта об инфляции (IRA), который может иметь негативные последствия для южнокорейских автопроизводителей. Внести изменения в сам закон непросто, однако в РК надеются, что при составлении подробных правил будет учтена позиция РК, высказанная в ходе переговоров с США. Наибольший интерес для южнокорейской стороны представляет положение о налоговых льготах в размере до 7.500 долларов, касающееся производства электромобилей. К условиям предоставления льготы была добавлена сборка на территории Северной Америки. Это исключает южнокорейские компании Hyundai и Kia Motors, которые все автомобили производят в РК, даже при соблюдении всех требований по материалам и комплектующим для аккумуляторов. Строительство завода Hyundai Motor по производству электромобилей в штате Джорджия завершится не ранее 2025 года, поэтому урон продажам компании в США неизбежен.