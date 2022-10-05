Президент РК встретился с главой Индо-Тихоокеанского командования США

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Президент РК Юн Сок Ёль встретился 6 октября с главой Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Джоном Аквилино. Стороны обсудили значение союза двух стран в целях сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове, подчеркнули важность проведения совместных учений. Южнокорейский президент заявил, что восстановление прежних масштабов военных учений укрепляет силы сдерживания Северной Кореи, вносит вклад в поддержание мира на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. Джон Аквилино, в свою очередь, затронул тему привлечения американского атомного авианосца «Рональд Рейган» к совместным учениям в Восточном море. По его мнению, данный факт является частью реализации обещания Вашингтона об обеспечении защиты РК. Индо-Тихоокеанское командование сделает всё возможное для защиты РК, добавил он. Джон Аквилино в тот же день встретился с министром иностранных дел РК Пак Чином, обсудив с ним вопросы союза РК и США и ситуацию в регионе.