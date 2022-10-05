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Политика

РК может выйти из межкорейского соглашения в военной области

Write: 2022-10-07 11:50:33Update: 2022-10-07 17:42:57

РК может выйти из межкорейского соглашения в военной области

Photo : YONHAP News

В РК допускают возможность выхода из межкорейского соглашения в военной области в случае, если Пхеньян пойдёт на очередное ядерное испытание. 7 октября президент РК Юн Сок Ёль заявил о постепенной подготовке ответных мер на случай ядерного испытания СК, говорить о содержании которых заранее представляется сложным. Министр обороны РК Ли Чжон Соп ранее затрагивал необходимость пересмотра документа, но в администрации президента пока воздерживаются от озвучивания официальной позиции по данному вопросу. Ли Чжон Соп в рамках парламентской инспекции 4 октября отметил нежелательность ситуации, в которой пункты соглашения соблюдает только южнокорейская сторона. Он заявил, что вопрос эффективности соглашения может быть рассмотрен в зависимости от степени недружественных действий Пхеньяна.
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