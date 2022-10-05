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Экономика

Банк Кореи продолжит повышение учётной ставки

Write: 2022-10-07 14:01:19Update: 2022-10-07 17:50:57

Банк Кореи продолжит повышение учётной ставки

Photo : YONHAP News

Банк Кореи продолжит политику повышения учётной ставки в связи с необходимостью сдерживания инфляции. На это указывают данные, представленные в рамках парламентской инспекции. С августа прошлого года комитет по денежно-кредитной политике при Банке Кореи семь раз повысил учётную ставку с 0,5% до 2,5%. В июле показатель впервые в истории был повышен сразу на 0,50%. В Банке Кореи уверены, что в ситуации сохранения высокой инфляции ослабление воны может привести к дальнейшему росту потребительских цен. По итогам года рост прогнозируемых цен немного превысит отметку в 5%, а в следующем году составит примерно 3,5%. Решение о размере, времени и других аспектах повышения учётной ставки будет приниматься с учётом таких факторов, как денежно-кредитная политика крупных стран, ситуация в Украине, потребительские цены и экономическая ситуация внутри страны, подчеркнули в Банке Кореи.
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