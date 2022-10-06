СК провела очередной ракетный запуск

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9 октября в промежутке между 01:48 и 01:58 Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (SRBM) в направлении Восточного моря. Запуски произведены в районе военно-морской базы у города Мунчхон провинции Канвондо. Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. По предварительным данным, ракеты пролетели 350 км на максимальной высоте 90 км со скоростью примерно 5 Махов. Более точные характеристики в настоящий момент уточняются. Очередной ракетный пуск СК выполнен в преддверии 77-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, отмечаемый 10 октября. О нём было немедленно доложено президенту РК Юн Сок Ëлю, который созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ким Сым Гём сразу после очередных недружественных действий Пхеньяна обсудил текущую ситуацию с командующим объединёнными вооружёнными силами РК и США генералом Полом Лакамера. По мнению южнокорейской стороны, продолжающиеся запуски Севером баллистических ракет расцениваются как серьёзная провокация, нарушающая мир и безопасность не только на Корейском полуострове, но и во всём мире. Это явное несоблюдение резолюций Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК.