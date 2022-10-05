Премьер-министр РК посетит Чили, Уругвай и Аргентину

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Премьер-министр РК Хан Док Су 9 октября приступил к турне по странам Центральной и Южной Америки. В ходе девятидневной поездки южнокорейский премьер посетит Чили, Уругвай и Аргентину, где проведёт встречи с лидерами трёх стран, - сообщили в управлении по координации политики правительства РК. В первую очередь Хан Док Су отправится в Чили для переговоров с президентом Габриэлем Боричом. Стороны обменяются мнениями о путях укрепления всеобъемлющего сотрудничества в целях совместного процветания в 21 веке. Далее он посетит Уругвай и Аргентину для встречи с президентами Луисом Лакалье Поу и Альберто Фернандесом соответственно. Хан Док Су собирается представить собеседникам видение администрации президента Юн Сок Ёля по проблеме совместного процветания РК и стран Центральной и Южной Америки. Он также намерен обратиться с просьбой о поддержке кандидатуры Пусана в качестве места проведения Всемирной универсальной выставки World Expo-2030.