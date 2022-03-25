KEPCO подключила к сети третий энергоблок АЭС «Барака»

Photo : YONHAP News

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) успешно подключён к сети третий энергоблок АЭС «Барака», строительным подрядчиком которой выступает Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO). Об этом 9 октября сообщили в южнокорейской компании. Работы были завершены спустя две недели по достижении эксплуатационной готовности 22 сентября. Коммерческая эксплуатация будет выполнена в течение нескольких месяцев после проведения ряда испытаний. Первый и второй энергоблоки были введены в коммерческую эксплуатацию в апреле 2021 и марте 2022 годов. Запуск четвёртого энергоблока, строительство которого уже началось, позволит АЭС обеспечить 25% потребности государства в электроэнергии. АЭС «Барака» расположена на побережье Персидского залива, в 50 км к западу от города Рувайс и в 330 км к западу от города Абу-Даби. Её общая мощность составит 5.600 МВт.