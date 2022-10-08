Спикер Национального собрания РК встретился с президентом Эфиопии

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК Ким Чжин Пхё провёл 9 октября переговоры с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде. Встреча прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, стороны обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества. Ким Чжин Пхё подчеркнул важность расширения инвестиционной и торговой деятельности в частном секторе. Он сообщил о намерениях РК оказать стране активную поддержку в реализации десятилетнего плана экономического развития. Ким Чжин Пхё пообещал обсудить с президентом РК Юн Сок Ёлем вопрос визита главы Эфиопии в Сеул. Сахле-Ворк Зевде сообщила, что осведомлена о трудностях, с которыми сталкиваются южнокорейские предприятия в Эфиопии. Будет сделано распоряжение рассмотреть данный вопрос соответствующими учреждениями, добавила она. Визит спикера Национального собрания РК в Эфиопию состоялся впервые после 2013 года. В минувшей встрече приняли участие депутаты Национального собрания вместе с послом РК в Эфиопии Кан Сок Хи.