Президент РК: Север ничего не выиграет, обладая ядерным оружием

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Северная Корея продолжает развивать ядерное оружие, создавая тем самым угрозу всему миру, однако Пхеньян ничего от этого не выиграет. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе кратной встречи с журналистами по прибытии на работу 11 октября. Поскольку ядерная угроза «с каждым днём становится все более серьёзной», Сеул продолжит налаживание прочной системы противодействия, основываясь на союзе с Вашингтоном и трёхстороннем сотрудничестве РК, США и Японии в сфере безопасности. Президент призвал население страны не беспокоиться по этому поводу, сосредоточившись на экономической деятельности и зарабатывании средств к существованию. Юн Сок Ёль воздержался от конкретного ответа на вопрос о возможности размещения в РК американского тактического ядерного оружия, напомнив, что денуклеаризация Севера подразумевает отказ от ядерного оружия на всём Корейском полуострове. Он отверг опасения, что укрепление военного сотрудничества с Японией может подготовить почву для размещения японских войск на Корейском полуострове.