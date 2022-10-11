За первые 10 дней октября экспорт РК сократился на 20,2%

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За первые 10 дней октября южнокорейский экспорт составил 11 млрд 800 млн долларов, что на 20,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 11 октября в Таможенном управлении. Если учитывать количество рабочих дней, то объём экспорта снизился на 12,2%. Выросли поставки за рубеж автомобилей и морских судов, а экспорт полупроводников, нефтепродуктов и беспроводных средств связи сократился. Импорт сократился за тот же период на 11,3%, составив 15 млрд 600 млн долларов. Таким образом, дефицит торгового баланса составил 3 млрд 825 млн долларов. С января по октябрь прошлого года дефицит составлял 2 млрд 834 млн долларов. Совокупный экспорт начала года составил 536 млрд 700 млн долларов, что на 11,2% больше, чем годом ранее. В то же время дефицит торгового баланса составил 32 млрд 700 млн долларов.