10 октября в РК 15.476 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 10 октября в стране зарегистрированы 15.476 новых случаев COVID-19. Это на 6.495 больше, чем в предыдущий день. Рост показателя связан с увеличением количества проводимых ПЦР-тестов на COVID-19 после выходных. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 313 человек, что на 2 человека больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 10 человек. Коэффициент смертности - 0,11%. В условиях сокращения числа инфекций органы здравоохранения ослабили антивирусные ограничения, в том числе, отменили масочный режим на открытом воздухе и требование о тестировании на ПЦР для прибывающих из-за рубежа. Одновременно сохраняется предупреждение о возможной вспышке твиндемии COVID-19 и сезонного гриппа.