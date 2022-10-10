Северная Корея провела масштабные авиационные учения

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8 октября в Северной Корее прошли масштабные учения военно-воздушных сил, в рамках которых в воздух одновременно поднялись около 150 истребителей. Об этом сообщило 10 октября агентство ЦТАК. В сообщении подчёркнуто, что столь масштабное применение воздушных сил имело место впервые в истории страны. Авиация отработала нанесение ударов по условным наземным целям с применением управляемых авиабомб и крылатых ракет. В ходе учений были оценены возможности авиации. Одновременно проведены учения дальнобойной артиллерии. Южнокорейские военные фиксировали активность северокорейских истребителей. ВВС РК приняли необходимые меры на случай непредвиденных ситуаций. 6 октября 12 северокорейских самолётов - 8 истребителей и 4 бомбардировщика - пролетели в районе межкорейской границы. РК в ответ подняла в воздух около 30 истребителей.