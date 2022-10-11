В РК выросло количество случаев малярии

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В период с января по сентябрь этого года в РК выявлены 349 случаев малярии. Это на 27,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные представлены 11 октября администрацией провинции Кёнгидо и Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, нынешний показатель на 55 человек больше, чем по итогам всего прошлого года. Резкий рост количества больных вызван не только естественными причинами, в числе которых изменение климата, но и ослаблением мер социального дистанцирования, которое привело к повышению активности населения на открытом воздухе. В период с 2017 по 2019 год количество случаев малярии держалось практически на одном уровне от 515 до 559, но после начала пандемии коронавируса численность больных резко сократилась. Между тем, в этом году 80% заражённых выявлены в столичном регионе. Обычно наибольшая доля заражённых фиксируется в период с июня по сентябрь, на который выпадает наибольшее количество осадков.