В РК готовы к любым недружественным действиям Пхеньяна

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Помимо запусков баллистических ракет и возможного испытания ядерного оружия, есть вероятность недружественных действий со стороны Пхеньяна с применением обычных вооружения. В этой связи южнокорейские военные готовятся к всевозможным сценариям развития событий,- заявил 11 октября высокопоставленный представитель администрации президента РК в телефонном интервью агентству Ёнхап. Он сослался на то, что в прошлом Север часто осуществлял неожиданные недружественные действия в приграничных районах, поэтому южнокорейские военные сохраняют высокую боеготовность. Обеспокоенность Сеула усугубляется в связи с активностью северокорейской стороны в последнее время. Последние примеры - полёт 12 северокорейских самолётов у межкорейской границы и проведение авиационных учений с участием 150 истребителей. Военные РК готовы превосходящими силами дать жёсткий ответ в случае локальных столкновений. Об этом говорилось на последнем заседании Совета национальной безопасности, и такую же позицию высказал президент РК Юн Сок Ёль. Недружественные действия обернутся для Пхеньяна большими проблемами,- добавил представитель администрации президента.