Установлена личность ещё одного погибшего на Корейской войне

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Удалось установить личность южнокорейского сержанта полиции Пак Тхэ Ина, погибшего во время Корейской войны 1950-53 годов. Как сообщили 11 октября в министерстве обороны РК, его останки были обнаружены в ходе раскопок на местах боёв у деревни Самхак-ри уезда Ёнгван-гун провинции Чолла-Намдо в мае 2007 года. Пак Тхэ Ин погиб в ходе боёв, которые проходили с 20 по 25 июля 1950 года. Тогда южнокорейские войска пытались не допустить дальнейшего продвижения северокорейской шестой дивизии на юг. Подразделение полиции, в состав которого входил Пак Тхэ Ин, защищало позиции в деревне Самхак-ри. По желанию его близких родственников останки будут захоронены на семейном кладбище. Установить личность погибшего удалось благодаря тому, что в октябре 2020 года родственники сдали образцы ДНК.