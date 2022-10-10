В РК растёт рынок услуг для владельцев электромобилей

Photo : KBS News

В РК зарегистрированы более 300 тысяч электромобилей. В этой связи растёт рынок услуг для их владельцев, включая расширение сети зарядных станций, на котором с самого начала наиболее активно себя проявляли технологичные малые и средние компании. Однако, видя перспективы развития, крупный бизнес также вступает в конкурентную борьбу. На этом фоне многие указывают на необходимость принятия мер для защиты небольших компаний, которые в этом случае окажутся не у дел, имея мало шансов в борьбе с крупным капиталом. На многих подземных стоянках крупных зданий устанавливаются зарядные устройства для электромобилей. Порой их количество достигает десятков на одно здание, однако даже в таком случае нет необходимости в увеличении объёмов подачи электроэнергии. Это стало возможно, благодаря новой технологии одной небольшой профильной компании. Она осуществляет мониторинг напряжения в здании, давая возможность использовать для зарядки только внутреннюю энергосеть. Между тем, глава компании обеспокоен нарастающей конкуренцией со стороны крупного бизнеса, поскольку клиенты чаще предпочитают более известные бренды. Другая компания разработала переносные зарядные устройства, пользующиеся большим спросом. Но её представители отмечают постоянный рост операционных расходов и конкуренции. Данный сегмент рынка имеет низкий порог входа, обладая большим потенциалом, поэтому он привлекает небольшие компании. За последние семь месяцев количество профильных предприятий выросло на 30%. Четыре года назад в данном сегменте работали лишь 16 крупных компаний. Сегодня их число выросло в три раза.