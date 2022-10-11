Президент РК призвал уделять больше внимания молодёжи

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал правительство проводить более активную политику поддержки молодёжи. Выступая 11 октября на заседании кабинета министров, глава государства подчеркнул, что он, кабинет министров и правительство должны всегда помнить об ответственности за будущее молодёжи. Президент напомнил, что правительство внесло политику поддержки будущего поколения в число приоритетных задач государства. В этой связи ставится цель по созданию не краткосрочных, а долгосрочных и качественных рабочих мест при активном участии частного сектора. Юн Сок Ёль заявил, что нужно помогать молодёжи, не просто давая деньги и временное жильё, а расширяя возможности по приобретению собственного жилья и формированию активов. Президент обещал расширить участие молодых людей в управлении государством. Он отметил, что при правительственных учреждениях создаются должности помощников и консультационные группы, которые набираются из числа молодёжи. Глава государства подчеркнул важность мер по повышению качества образования, от которого зависит будущее страны.