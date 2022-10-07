Банк Кореи повысил учётную ставку до 3%

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12 октября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение повысить учётную ставку с 2,5% до 3% с целью сдерживания инфляции. Это восьмое по счёту повышение ставки с августа прошлого года в совокупности на 2,5%. Решение Банка Кореи не стало неожиданностью для экспертов, которые обеспокоены ростом инфляции из-за высоких цен на сырьё и энергоносители. Потребительские цены в РК выросли в сентябре на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён заявил, что инфляция достигнет пика в октябре, после чего будет сохраняться на высоком уровне «в течение значительного периода времени». Ещё одним аргументом в пользу повышения учётной ставки стала увеличивающаяся разница между ставками в РК и США. Это грозит оттоком капитала из РК и дальнейшим падением южнокорейской валюты по отношению к доллару. Ставка Федеральной резервной системы в настоящее время находится в диапазоне от 3 до 3,25%. Южнокорейская экономика сталкивается с растущей неопределённостью, включая замедление роста экспорта и растущий торговый дефицит. Трудности могут усугубиться, если длительное ужесточение денежно-кредитной политики в основных странах приведёт к рецессии мировой экономики.