РК и Чили поднимут отношения до уровня стратегического партнёрства

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В этом году, когда РК и Чили отмечают 60-летие со дня установления дипломатических отношений, двусторонние отношения будут подняты до уровня стратегического партнёрства. Данная договорённость достигнута в ходе встречи премьер-министра РК Хан Док Су с президентом Чили Габриэлем Боричем, состоявшейся 11 октября в Сантьяго. Участники встречи обменялись мнениями о состоянии сотрудничества в областях торговли, инвестиций, минеральных ресурсов и изменения климата. В ходе переговоров достигнута также договорённость о пересмотре соглашения о свободной торговле, подписанного в 2004 году. Хан Док Су попросил Габриэля Борича поддержать заявку южнокорейского города Пусана на проведение Всемирной универсальной выставки 2030 года. По итогам переговоров были подписаны меморандумы о взаимопонимании в вопросах демократического диалога, о сотрудничестве в сфере сельскохозяйственных технологий и минеральных ресурсов. По мнению Хан Док Су, сотрудничество в области минеральных ресурсов имеет важное значение для экономической безопасности РК. В тот же день премьер-министр РК выступил на заседании Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна.