МВФ пересмотрел прогнозы роста южнокорейской и мировой экономики

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста южнокорейской экономики на 2022 год до 2,6%, приняв во внимание рост частных расходов жителей страны на фоне ослабления коронавирусных ограничений. Нынешний прогноз на 0,3% выше июльского. Обновлённый прогноз МВФ на этот год соответствует прогнозу Банка Кореи. Прогноз роста мировой экономики сохранён на уровне 3,2%. Одновременно МВФ понизил прогноз экономического роста в РК на 2023 год с 2,1% до 2%. Прогноз роста мировой экономики на следующий год понижен на 0,2% до 2,7%. МВФ предупредил, что мировая экономика может столкнуться с рисками снижения из-за высокой инфляции, сильного доллара и других затяжных рисков. Странам мира рекомендовано уделять первоочередное внимание борьбе с инфляцией и предпринимать существенные и последовательные меры по сокращению расходов, даже если для этого потребуется пожертвовать рабочими местами.