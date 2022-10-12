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В мире

США не ответили на вопрос о размещении тактического ядерного оружия в РК

Write: 2022-10-12 11:37:02

США не ответили на вопрос о размещении тактического ядерного оружия в РК

Photo : YONHAP News

Вашингтон отказался уточнить, обсуждается ли с южнокорейскими властями возможность размещения в РК тактического ядерного оружия США. Раскрытие позиции и пожеланий в вопросах отношений с США в рамках альянса оставлено на рассмотрение самой РК. С таким заявлением 11 октября выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, цель США заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова. В Вашингтоне верят, что дипломатический путь решения проблемы всё ещё возможен. «Для этого мы не раз заявляли о готовности сесть за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, однако официальный Пхеньян так не ответил на предложение. Ким Чон Ын лишь продолжил совершать недружественные действия»,- подчеркнул Джон Кирби.
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