Представители РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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11 октября в Сеуле состоялась встреча директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ли Сан Рёля и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Участники встречи обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, в том числе, спор вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период протектората Японии над Кореей. Ли Сан Рёль донёс до своего собеседника содержание обсуждений данного вопроса представителями правительства и гражданских организаций РК. Он подчеркнул необходимость положительной ответной реакции со стороны Японии. Одновременно он обозначил позицию, что данный вопрос должен решаться в рамках южнокорейской судебной системы, которой он изначально поднимался. Японская сторона выразила согласие. Речь идёт о допущении разрешения спора путём выплаты компенсаций третьей стороной или совместно третьей стороной и японскими компаниями, выступающими в качестве ответчиков в судебном разбирательстве. В первом случае необходимо согласие жертв принудительной трудовой мобилизации, во втором можно обойтись без их согласия. Однако ранее совет представителей правительства и гражданских организаций высказался против выплаты компенсаций третьей стороной, подразумевающей использование средств южнокорейского бюджета. Поэтому РК не будет учитывать данный вариант на переговорах. Предыдущая встреча представителей РК и Японии на уровне глав департаментов МИД проходила 26 августа в Токио.