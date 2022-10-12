В следующем году экономическая ситуация в РК будет сложной

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В следующем году ситуация в южнокорейской экономике ухудшится, учитывая множество прогнозов о замедлении темпов роста мировой экономики. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо на встрече с журналистами, состоявшейся 11 октября в Нью-Йорке. Он отметил, что реальный рост экономики в следующем году будет ниже прогнозов правительства, составляющих 2,5%. Чху Гён Хо описал нынешнюю экономическую ситуацию как очень сложную, учитывая такие отрицательные факторы как дестабилизация финансового и валютного рынков. Однако пока дело не дошло до нехватки валюты и финансовых резервов, как это было во время предыдущих кризисов. По его словам, вероятность нового валютного кризиса крайне мала. Правительство, как отметил Чху Гён Хо, внимательно следит за развитием ситуации. Вице-премьер прибыл в США для участия в заседании министров финансов и управляющих центральными банками «Большой двадцатки», которая проходит с 12 по 14 октября. 14 октября Чху Гён Хо примет участие в заседании Международного валютно-финансового комитета (IMFC).