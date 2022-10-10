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Корея: Юг-Север

КНДР обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе

Write: 2022-10-12 13:54:35Update: 2022-10-12 16:12:46

КНДР обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе

Photo : YONHAP News

Тирания и произвол со стороны США, которые пытаются сохранить влияние в мире, являются главной причиной гонки вооружений. Такое заявление сделал постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая 11 октября на заседании первого комитета ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Он сказал, что на Корейском полуострове можно наблюдать наиболее отчётливые признаки военной экспансии США. Он напомнил о проведении совместных южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Shield, прибытии в южнокорейские воды атомного авианосца США Ronald Reagan и других фактах. Ким Сон подчеркнул, что вооружение в целях противостояния враждебным действиям США является частью мер по обеспечению самообороны, которая является правом каждого государства, гарантированным уставом ООН и международным законодательством. По его словам, в интересах полной денуклеаризации именно США должны отказаться от своего ядерного арсенала и воздержаться от предоставления ядерного зонта другим странам. По словам Ким Сона, в интересах мира на Корейском полуострове необходимо устранить военную угрозу в отношении КНДР, прекратив наращивание вооружений, проведение совместных учений РК и США с привлечением стратегического оружия, а также упразднив командование сил ООН.
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